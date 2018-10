Benfica empenhado em revalidar título europeu de triatlo de clubes

Lusa Comentários 05 Out, 2018, 16:25 | Atletismo

“É uma prova em que tudo está em aberto. Será muito equilibrado. Estamos cientes das dificuldades, mas preparámos esta competição e garantimos que será muito animada, muito renhida, disputadíssima até ao final e com isso ganhará o público, que assistirá a um grande espetáculo desportivo", afirma o treinador do Benfica, João Mascarenhas.



O técnico dos ‘encarnados’ fez hoje a antevisão da competição, uma estafeta muito rápida, em que participam dois homens e duas mulheres, e que fará a sua estreia olímpica precisamente nos Jogos de Tóquio, em 2020.



“O ano passado quebrámos a hegemonia dos franceses. Agora tentamos revalidar esse título, mas eles trazem a sua melhor equipa para tentar reconquistar o cetro europeu”, continuou o técnico das ‘águias’.



No ano passado, a equipa do Benfica, campeã europeia, foi composta por Melanie Santos, Miguel Arraiolos, Vanessa Fernandes e João Pereira, mas apenas este último repetirá presença.



Miguel Arraiolos, por opção técnica, será substituído por João Silva (que não esteve na conferencia de imprensa por a sua esposa estar em trabalho de parto, mas que competirá), e Melanie Santos (lesionada) e Vanessa Fernandes serão substituídas por Vera Vilaça e pela norte-americana Katie Zaferes, a número dois no Mundo.



O repetente João Pereira conhece bem a prova e não tem dúvidas: "É uma responsabilidade acrescida defendermos o título europeu, mas, quando estamos a representar o Benfica, já temos uma grande responsabilidade e é isso que nos faz querer sempre dar o melhor. Os nossos adversários são bons, e puxarão muito por nós”.



“Esta é uma prova muito rápida, em que todos os segundos são muito disputados. Quando é a nossa vez de competir, tentamos dar o máximo para que a equipa não saia prejudicada e, quando estamos fora, tentamos transmitir força para quem está a competir. Necessitamos de ter uma equipa forte e, felizmente, temos uma equipa unida, o que é muito importante. Ter uma referência junto de nós, como a Katie, ainda é melhor”, concluiu João Pereira.



A norte-americana Katie Zaferes, atual número dois do ‘ranking’ mundial, poderá ser um trunfo importante para esta prova, apesar de ser a sua estreia no Benfica.



"Estou muito emocionada pelo convite que me foi feito, para estar neste grande clube e nesta experiência na Europa. É uma prova que não temos nos Estados Unidos, um campeonato de clubes, e é uma excelente oportunidade de competição para mim", disse a atleta dos Estados Unidos.



Zaferes mostra-se satisfeita com o que tem vivido: "Entrei bem na equipa, foram muito simpáticos, mas já conhecia muitos dos meus companheiros das provas em que temos competido nas taças e campeonatos do Mundo”.



Estreante na competição, a jovem triatleta Vera Vilaça destaca que "a responsabilidade é muito grande”.



“Tal como nós, as equipas estão muito fortes, mas nós estamos preparados. É uma distância mais curta do que é habitual, mas temos estado a treinar para isso", explicou.