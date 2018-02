Benfica vice-campeão europeu de sub-20 de corta-mato

Mário Aleixo - RTP 04 Fev, 2018, 11:52 / atualizado em 04 Fev, 2018, 11:52 | Atletismo

Vasco Vilaça foi o melhor representante dos encarnados, ao terminar a prova de 6,26 quilómetros no quinto lugar, a 12 segundos do vencedor, o espanhol Aaron Las Heras (Playas de Castello).



Issac Nader (nono, a 35 segundos do vencedor), Alexandre Figueiredo (10º, a 36) e Duarte Gomes (12º a 40) fecharam a formação comandada por Rui Silva, com Miguel Ribeiro a concluir a competição no 18º posto, a 54.



Na prova sub-20 feminina, de 4,195 quilómetros, o Sporting ficou no sexto lugar, com 60 pontos, bem longe do Fenerbahçe, que fechou com 18, numa prova individualmente conquistada pela dinamarquesa Anna Mark Helwigh (Sparta AM), em 14.11 minutos.



Beatriz Rodiguez liderou as "leoas", no 10º posto, a 19 segundos da vencedora, como Laura Taborda no 20º, a 41, Edna Vidigal em 30º, a 1.12 minutos, Sara Duarte no 32º, a 1.14, e Soraia Tavares no 40º, a 1.38.