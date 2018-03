Birmingham2018: Diretor técnico nacional considera participação portuguesa "bastante boa"

Lusa Comentários 04 Mar, 2018, 12:07 | Atletismo

"Foram uns campeonatos bastante bons para Portugal", disse José Santos à agência Lusa, destacando o terceiro lugar de Nélson Évora no triplo salto, no sábado, com uma marca de 7,40 metros, um novo recorde nacional, tal como os 3:35.43 minutos da estafeta 4x400 metros feminina.



Para Santos, a prestação da equipa composta por Filipa Martins, Cátia Azevedo, Rivinilda Mentai e Dorothé Évora corresponde à de "finalista".



"Foi oitava classificada no cômputo geral, o que se pode considerar um bom resultado para Portugal. Tirámos quase seis segundos ao anterior recorde, o que é substancialmente bom", justificou.



O diretor técnico nacional elogiou também a oitava posição de Lecabela Quaresma no pentatlo, com 4.424 pontos, o que corresponde à melhor marca portuguesa de 2018 e à terceira melhor marca de sempre da atleta.



Tsanko Arnaudov, 12.º no peso, com 19,93 metros, Cátia Azevedo, 29.ª nos 400 metros, com 54,17 segundos, e Lorene Bazolo, 34.ª nos 60 metros, com 7,39 segundos, foram os outros portugueses presentes nos Mundiais, que encerram hoje.



O responsável da Federação Portuguesa de Atletismo atribui a "juventude" e a "nervosismo" desempenhos aquém do esperado, admitindo que "alguns resultados podiam ter sido melhores".



Porém, considera que o balanço é positivo e abre boas perspetivas para a próxima grande competição, que serão os campeonatos da Europa ao ar livre, programados para Berlim, entre 07 e 12 de agosto.



A inclusão de disciplinas como a marcha, onde Portugal compete pelos primeiros lugares, antecipa que mais atletas consigam os mínimos de acesso, calculando a presença entre 30 a 40 elementos.



"Penso que há aqui boas indicações para estarmos presentes com uma equipa bastante boa. São os campeonatos mais abertos, onde podemos ter outras classificações, porque estamos a competir com a Europa", antecipou o diretor técnico.



O Campeonato do Mundo de pista coberta encerra hoje, depois de quatro dias de competição em Birmingham.