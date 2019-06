Britânico Jonathan Albon conquista título mundial de `trail`, Hélio Fumo 10.º

Lusa Comentários 08 Jun, 2019, 14:36 / atualizado em 08 Jun, 2019, 14:37 | Atletismo

Jonathan Albon, atual campeão do mundo de ultramaratonas de `skyrunning` [corridas acima dos 2.000 metros de altitude] de 30 anos, concluiu os 44 quilómetros dos Trilhos dos Abutres em 3:35.34 horas, menos 2.13 minutos do que o francês Julien Rancon.

O suíço Christian Mathys, que liderou durante grande parte da corrida, terminou na terceira posição, a cinco minutos do novo campeão do mundo.

Hélio Fumo foi o primeiro português a cruzar a meta, na 10.ª posição, a 12 minutos de Albon, que sucedeu no historial ao espanhol Luís Alberto Hernando, que tinha conquistado as últimas três edições do Mundial e hoje não foi além do 11.º posto, a 12.08 do vencedor.