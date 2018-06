Cabecinha terceira nos 20 km marcha da Corunha, Inês Henriques quinta

Lusa Comentários 03 Jun, 2018, 11:31 / atualizado em 03 Jun, 2018, 11:31 | Atletismo

Inês Henriques, já selecionada para o Europeu em 50 km marcha, também confirmou mínimos na distância mais curta, em que terminou no quinto lugar.



A prova pendeu rapidamente para aquela que viria a ser a vencedora, a chinesa Shenjie Qiyang, de início ainda acompanhada pela colombiana Sandra Lorena Arenas e pela espanhola Julia Takacs.



A chinesa ganhou em excelentes 1:26.28 e Takacs foi segunda, em 1:27.58, recorde pessoal por quase um minuto, e reforçou a sua candidatura ao pódio no Europeu de Berlim.



Ana Cabecinha, com uma prova em recuperação, chegou ao terceiro lugar, creditada em 1:29.41, o seu melhor do ano e a confirmar os mínimos para o Europeu, que já tinha.



De seguida cortou a espanhola Raquel González (1:30.15) e Inês Henriques (1:30.34). A marca de Inês também confirma os mínimos que já tinha.



No setor masculino, o pódio foi para o colombiano Eider Arévalo (1:19.14), o espanhol Diego García (1:19.18 - novo recorde espanhol sub-23) e o japonês Akihiro Noda (1:19.49).