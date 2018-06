Carlos Nascimento consegue a quarta marca portuguesa de sempre nos 100 metros

Lusa Comentários 21 Jun, 2018, 09:23 | Atletismo

Numa prova com vento regulamentar, +1,0 metros por segundo, o atleta do Sporting derrotou o brasileiro Rodrigo Pereira (10,14) e o benfiquista José lopes (10,32).



Nascimento, que melhora substancialmente o seu recorde pessoal, passa a quarto português de sempre, atrás de Francis Obikwelu (9,86), David Lima (10,05) e Carlos Calado (10,11).



David Lima também tem mínimos A para os Europeus, feitos no ano passado, mas ainda os não confirmou esta época - não tem melhor que 10,65.



O 'meeting' de São João disputou-se no estádio 1.º de Maio, em Braga.