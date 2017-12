Corrida Solidária oferece 10 mil euros para áreas de endoscopia e pediatria do IPO

02 Dez, 2017, 16:36 / atualizado em 02 Dez, 2017, 16:40 | Atletismo

Correr por gosto não cansa, lá diz o ditado, mas quando a causa é solidária a vontade é ainda maior.



Com uma meta bem estabelecida, a comunidade Correr Lisboa, lançou um desafio à instituição bancária Santander Totta e aos mais de 1000 atletas amadores, que participam nos treinos em Lisboa e Odivelas, de nome Corridas Solidárias.



Os atletas corriam e a distância realizada era descarregada e contabilizados na página do grupo. Distancia essa que depois de somada dava diariamente a conhecer o número de quilómetros realizados.



Um desafio percorrido entre o início de janeiro até 30 de novembro, com uma meta estabelecida em 175 mil quilómetros, mas que foi largamente ultrapassada.



Este sábado, os adeptos do Correr Lisboa, juntaram-se e celebraram esta iniciativa que terminou com mais de 205 mil quilómetros realizados.



O cheque de 10 mil euros teve com destino a Unidade de Endoscopia e Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa.



Sandra Gaspar do IPO diz que todo o dinheiro é pouco para ajudar o IPO mas é muito bem-vindo. Para já estes 10 mil euros vão servir para substituir os equipamentos de monitorização das salas de endoscopia e pediatria a nível oncológico.



Já para Sandra Ramos Claro, organizadora e fundadora da comunidade ‘Correr Lisboa’, esta iniciativa obteve um resultado bastante positivo.“Pensamos que correr só por correr já é divertido, correr para ajudar podia dar alguma motivação às pessoas. O desafio foi lançado ao Santander e uniu-se os esforços para ajudar o IPO."Agora com este objetivo solidário alcançado, Sandra Ramos Claro diz que o ‘Correr Lisboa’ já tem em vista novos desafios, mais difíceis, mas para causas igualmente nobres.