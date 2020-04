Covid-19. Antigo atleta olímpico italiano morre devido ao vírus

Sabia, que participou nas finais dos 800 metros em LosAngeles1984 e Seul1988, em que terminou no quinto e sétimo lugar, respetivamente, perdeu a vida aos 56 anos.



O CONI adiantou que Donato Sabia foi o primeiro atleta ou ex-atleta olímpico italiano a morrer desde a pandemia de Covid-19.



Sabia morreu na sua cidade natal de Potenza, no sul de Itália, poucos dias depois do seu pai também perder a vida, igualmente devido ao novo coronavírus.