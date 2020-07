Covid-19. Atletismo aplaude regresso à normalidade

"Esta decisão vem ao encontro do desenvolvimento da situação e ao encontro das nossas atividades. Nós já temos mais de 90% da competição normalizada, faltava-nos, naturalmente, eliminar alguns constrangimentos, principalmente nas corridas, nomeadamente nas séries das provas de velocidade e das corridas em linha", assinalou o líder da FPA.



O atletismo pode retomar o quadro competitivo normal já a partir deste sábado, depois da decisão tomada em Conselho de Ministros que reabre a atividade desportiva para todas as modalidades, com a sua prática regular, sem alterações.



Face a esta decisão, a FPA vai realizar os campeonatos nacionais com as regras tradicionais, mas mantendo a "atitude cívica perante a época" marcada pela pandemia.



"A nossa modalidade tem de aproveitar a oportunidade", concluiu Jorge Vieira, após a reunião preparatória de realização dos Campeonatos Jovens que se realizarão este fim-de-semana.



Nesta fase, em vésperas da competição, "não haverá alterações ao que estava planeado, mantendo-se a realização dos Campeonatos Nacionais de sub-18 e sub-20 nas diferentes pistas, para evitar grandes deslocações dos atletas, nem aos programas anteriormente anunciados. O mesmo se passará em relação aos campeonatos vindouros (de Portugal e Nacionais de Clubes)", informou a FPA.