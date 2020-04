Covid-19. Atletismo mundial cria fundo para ajudar atletas

A informação foi avançada pela própria World Athletics, em conjunto com a Fundação Internacional de Atletismo (IAF), ambos os organismos presididos pelo antigo atleta britânico Sebastian Coe.



Os orçamentos de 2020 e 2021 da fundação terão como destinatários atletas que estejam a necessitar de ajuda, devido à ausência de receitas com a paragem das competições, e Coe irá presidir o grupo de trabalho em relação a esta matéria.



O grupo é formado, entre outros, por Hicham El Guerrouj, antigo campeão olímpico dos 1.500 e 5.000 metros, Katerina Stefanidi, campeã no salto em vara e presidente da Comissão de atletas, Sunil Sabharwal, do comité executivo da World Athletics, e outros membros do conselho do organismo.



Esta semana deverá realizar-se uma reunião, no sentido de identificar e estabelecer o processo de atribuição de apoios, bem como encontrar outras formas de financiamento para este fundo solidário.



“Quero agradecer em especial ao Hicham, por nos trazer ideia, e ao príncipe Alberto [presidente honorário da Fundação], pelo seu forte apoio a este projeto. Tenho contactado atletas em todo o mundo e sei que muitos estão a passar tempos duros, em consequência da paragem das competições da maioria dos desportos nos últimos dois meses”, assinalou Sebastian Coe.



O dirigente adiantou que tanto os atletas de pista, como de estrada, têm sentido o impacto da pandemia, mas espera que ainda seja possível uma retoma em algum momento durante este ano, embora seja agora o momento de ajudar “o maior número de atletas”.



Uma estratégia proposta por El Guerrouj, que disse estar satisfeito com a resposta de Coe e da World Athletics.