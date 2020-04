Covid-19. Boston não verá a corrida na estrada em abril

A terceira segunda-feira de abril (dia 20), em que se celebram as primeiras batalhas da Guerra da Independência dos Estados Unidos da América, vai ser celebrada desta vez sem o seu evento emblemático, reagendado para o final do verão... se tudo correr bem.Os efeitos da pandemia covid-19 fazem-se sentir de forma avassaladora no calendário desportivo, e as maratonas de topo não são exceção. Nenhuma se corre na primavera e depois haverá 30 dias 'loucos', entre setembro e outubro, com Boston (14 de setembro), Berlim (27 de setembro), Londres (4 de outubro) e Chicago (11 de outubro). Mais tarde só Nova Iorque, em 1 de novembro.Correr na baixa de Hopkinton é uma festa e por isso mesmo a organização teme que a tentação de ir para a estrada no feriado ainda assim "chame" muita gente para lá, pelo que tem insistido na desmobilização.", afirmou, através de um comunicado, o vice-presidente do conselho de administração da Boston Athletic Association, John Coutinho.A cidade está em estado de emergência desde 10 de março, declarado pelo governador do Massachussets, Charlie Baker, que, entretanto, decretou já feriado estadual no dia 14 de setembro, de forma a que todos possam participar no evento e celebrar a mais antiga maratona e uma das mais famosas do mundo.Por questões técnicas, as marcas conseguidas em Boston não valem como recordes, o que tem afastado a melhor elite mundial, mas nem sempre foi assim e

A mais famosa edição é a de 2013, mas por razões alheias ao desporto - um atentado, base do filme de 2016 de Peter Berg, Patriots Day.