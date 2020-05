Covid-19. Jorge Vieira propõe mudanças no atletismo

Jorge Vieira apontou para a próxima semana a apresentação de um documento que está a ser preparado pelo organismo para “desenvolver a modalidade”, um projeto que pretende desenvolver um atletismo diferente, mas “sem descaracterizar a modalidade”.”, explicou o dirigente no decorrer de um debate organizado pela Associação de Atletismo de Aveiro.O líder da FPA referiu, ainda, que “é impossível calendarizar o futuro” e explicou que quando se aponta o regresso das competições para o verão se está a “navegar à vista” e lembrou que a FPA tem a responsabilidade de “zelar pela imagem” da modalidade.Por isso, deixou “uma pista” relativamente ao plano que está a ser elaborado pela FPA, que pretende reformular um quadro competitivo que tem “quase um século”.”, desvendou.Quanto aos planos para retomar as competições, Jorge Vieira sublinhou que a FPA tem “intenção de fazer provas antes do final do ano”, mas apontou para formas alternativas às competições tradicionais.”, apontou.

A finalizar, Jorge Vieira lembrou ainda que o facto de outras modalidades estarem a encerrar a atividade de forma taxativa pode ser “mais uma oportunidade” para cativar novos praticantes, se o atletismo for capaz de manter a atividade e aplicar os planos alternativos que preconizou.