Covid-19. Maratona de Xangai adiada para evitar aumento de casos

“Optámos por dar prioridade à saúde de atletas e público”, referiram os organizadores da prova nas redes sociais, indicado que, posteriormente, será anunciada uma nova data.



No final de outubro foram adiadas as maratonas de Pequim e Wuhan, também com a justificação de “prevenir o risco de propagação da pandemia”, apesar de o número de infeções no país continuar baixo.



Pequim prepara-se para receber os Jogos Olímpicos de Inverno, entre 4 e 20 de fevereiro de 2022, que deverão juntar cerca de 3.000 atletas e decorrer num sistema de bolha, e com as competições abertas a público que já se encontre na China.



A covid-19 provocou pelo menos 5.053.909 mortes em todo o mundo, entre mais de 250,23 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.