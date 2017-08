David Lima corre as "meias" dos 200 metros

Mário Aleixo - RTP 09 Ago, 2017, 07:57 / atualizado em 09 Ago, 2017, 07:57 | Atletismo

O atleta luso corre pelas 20h50, na primeira de três meias-finais, passando à ronda seguinte os dois primeiros de cada corrida e as restantes duas melhores marcas.



Com 20,30 segundos de recorde pessoal, feitos esta época, Lima é o sexto da sua série, atendendo a registos de 2017. No conjunto das três corridas, é o 16º.



Depois de já se ter sagrado campeão nos 400 metros, o sul-africano Wayde van Niekert reforçou o favoritismo no duplo hectómetro, com o rival Isaac Makwala, do Botsuana, impedido de correr por quarentena ditada pelo surto infeccioso em hotéis da organização.



Peso, 400 metros e 400 metros barreiras



Três finais vão animar o programa do dia - duas no setor feminino, a do peso e dos 400 metros, e uma no masculino, a dos 400 metros barreiras.



Nos 400 metros (21h50) é a ocasião para ver a norte-americana Allyson Félix, uma das mais bem-sucedidas corredoras do século XXI, que defende o título.



A também campeã olímpica é igualmente a líder do ano, bem à frente da bahamiana Shauna Miller-Uibo e da também estadunidense Phylis Francis.



No peso (20h25), a vice-campeã de há dois anos, a chinesa Lijao Gong, é quem está mais forte, mas há também que contar com as lançadoras dos Estados Unidos, sobretudo Raven Sanders.



Lijao Gong é a mais regular lançadora dos últimos anos - seis pratas desde 2008, em Mundiais e Jogos Olímpicos - e sente que algum dia tem de chegar a sua vez.



Nos 400 metros barreiras (21h33) não se vai repetir o insólito de ver uma vitória queniana - Nicholas Bett não está.



E o líder da época, Kyron McMaster, das Ilhas Virgens Britânicas, foi desclassificado nas séries, deixando o caminho mais aberto para o norte-americano Kerron Clement, campeão olímpico.



Nota ainda para as séries de 5.000 metros, com o regresso à pista de Mo Farah, o britânico que já ganhou os 10.000 metros.



Programa dos portugueses:



20h50, 200 metros (M), meias-finais, com David Lima.



Programa das finais:



20h25, Peso (F)



21h33, 400 metros barreiras (M)



21h50, 400 metros (f)