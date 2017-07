David Lima supera mínimos nos 200 metros para o Mundial de Londres

Lusa 02 Jul, 2017, 20:17 | Atletismo

O velocista luso mostrou estar em grande momento de forma, já que também melhorou o seu recorde pessoal aos 100 metros, para 10,14 segundos, a dois centésimos apenas dos mínimos para os Mundiais de Londres. Em termos de recordes pessoais, `retirou` 15 centésimos nos 100 e 32 centésimos nos 200.

O atleta do Benfica venceu a sua série de 200 metros, corrida com vento favorável de 1,4 metros por segundo, com uma marca melhor que qualquer adversário, incluindo o primeiro da série principal, Isaac Matwaala, do Botswana (20,38).

David Lima sobe a segundo português de sempre na distância, ultrapassando Arnaldo Abrantes. O recordista nacional continua a ser Francis Obikwelu, com 20,01.

De grande qualidade também foi o triunfo na final de 100 metros, com vento regulamentar de 0,6 segundos. Nas meias-finais, passara em segundo, com 10,29 segundos.

O crono de hoje deixa Lima à beira de Londres também no hectómetro, em que sobe a terceiro português de sempre, atrás de Francis Obikwelu (9,86) e Carlos Calado (10,11). Yazaldes Nascimento desce a quarto, com 10.16.