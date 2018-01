Veja ou reveja a primeira entrevista de Rui Rio depois de ter sido eleito presidente do PSD.

Rui Rio: "Só vou ser líder do PSD a 19 de fevereiro"

"Portugal não falhará". E Pedro Passos Coelho?

Na hora da despedida da liderança social-democrata, as juventudes partidárias olham para o legado do ex-primeiro-ministro, com uma pergunta em mente: se Portugal não falhou, o que dizer de Pedro Passos Coelho?