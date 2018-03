Dia de Nelson, Tsanko e de estreia nas estafetas femininas

Lusa Comentários 03 Mar, 2018, 10:52 | Atletismo

Poucos se surpreenderão se o antigo campeão olímpico e mundial, quase com 34 anos, conseguir nova medalha para o seu vasto historial, num dia que também há Tsanko Arnaudov na final direta do lançamento do peso e uma estafeta de 4x400 metros bem capaz de bater o recorde nacional.



Nelson chega com o 'wild card' de vencedor do 'world indoor tour' na sua especialidade - de que nem precisava, já que tinha mínimos, tanto no ano passado como já em 2018. De resto, é o segundo melhor mundial do ano, só superado pelo brasileiro Almir dos Santos (17,30 e 17,37 metros, respetivamente).



O seu recorde nacional em pista coberta de 17,33 metros é o sexto melhor registo 'em prova', a seguir aos do italiano Fabrizio Donato (17,73 em 2011), do norte-americano Will Claye (17,70 em 2012), do alemão Max Hess (17,52 em 2017), do chinês Bin Dong (17,41 em 2016) e do brasileiro Almir dos Santos (17,37 em 2018).



A seu favor, e também do concurso em geral, que terá final direta, regista-se a ausência dos dois atletas com melhor marca ainda em atividade - o campeão mundial e olímpico Christian Taylor (Estados unidos), que faz ano sabático, e o vice-campeão mundial de 2013 e 2015, Pedro Pichardo, cubano naturalizado português, mas que a IAAF ainda não autoriza a competir a nível internacional.



Por outro lado, o atual vice-campeão mundial, Will Claye, parece estar menos bem do que no ano passado, o mesmo se podendo dizer de Donato, o vice-campeão europeu, já com 41 anos, e de Bin Dong e Max Hess, respetivamente os atuais campeão e 'vice' em pista coberta.



O mais consistente na época, com alguma supresa, é mesmo Almir dos Santos, só que a diferença é mínima - 17,37, contra 17,30 do português e 17,28 de Claye.



Até aos 17,00, há mais quatro atletas, o que 'promete' luta renhida para os últimos saltos: são eles os norte-americanos Chris Carter (17,20) e Omar Craddock (17,18), Hugues Zango, do Burkina Faso, novo recordista africano com 17,23, e o cubano Cristian Nápoles (17,02).



A final começa às 19:08, quando já se sabe do destino de Tsanko, um dos 19 na luta do peso, logo às 11:45.



O luso-búlgaro também se dá bem com a pressão dos grandes momentos, o que já lhe valeu o bronze no campeonato da Europa de 2016, ficando no ano passado, no Europeu 'indoor' de Belgrado, à porta do pódio, com recorde nacional. Tem a sétima marca do ano, com 21,27 metros e entra numa lista razoavelmente longa de 'outsiders' para o bronze.



A outro nível se situa a expetativa para o quarteto de 4x400, liderado por Cátia Azevedo e ainda com Dorothé Évora, Filipa Martins e Rivinilda Mentai.



É a estafeta mais fraca das que vão correr hoje às 13:05, mas tem uma justificada esperança de bater o recorde nacional, atendendo ao somatório das marcas individuais - que foi como a equipa chegou ao mínimo de participação.



A presença das melhores quatrocentistas lusas da atualidade, Cátia Azevedo e Filipa Martins, pode ser uma preciosa 'boleia' para que caia o recorde nacional, de 3.41,54 em 2016, numa formação que já tinha aquelas duas atletas.



A soma dos melhores tempos do ano de cada uma das quatro lusas é de 3.38,91, o que reforça a 'aposta' de queda de recorde, nesta estreia em grandes competições de pista coberta.



O dia é 'recheado' de finais e, além do peso e do triplo salto masculinos, há mais nove, com o momento mais aguardado a ser a prova dos 60 metros - será a primeira prova na Europa do 'novíssimo' recordista mundial, Christian Coleman, que nos nacionais dos Estados Unidos 'voou' em 6,34 segundos.



Nos 1.500 metros femininos, poderá acontecer a primeira 'dobradinha' destes Mundiais, se a etíope Genzege Dibaba coonseguir recuperar bem dos 3.000 metros, que já venceu.







Programa/horário de hoje:



HORAEVENTO



11:00Triplo SaltoFFinal



11:45PesoMFinalTsanko Arnaudov



13:054x400 metros FElimin.Portugal



18:00VaraFFinal



19:08Triplo SaltoMFinalNelson Évora



19:35800 metrosMFinal



19:501000 metrosMHeptatlo (corrida final)



20:05400 metrosFFinal



20:20400 metrosMFinal



20:391500 metrosFFinal



20:5560 metros barreirasFFinal



21:0960 metrosMFinal