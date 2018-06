Diogo Ferreira faz mínimos para europeus de atletismo

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Jun, 2018, 09:30 / atualizado em 23 Jun, 2018, 09:30 | Atletismo

Diogo Ferreira ganhou o salto com vara no "meeting" de Madrid e o direito a estar nos europeus de Berlim | cm-sintra.pt

No salto com vara, tanto Edi Maia como Diogo Ferreira já tinham mínimos B para Berlim esta época, só que Diogo resolveu o duelo com o rival, ao conseguir mínimos A, com um salto a 5,66 metros, a cinco centímetros do seu recorde nacional.



Diogo ainda tentou o recorde nacional a 5,72, mas derrubou por três vezes, quando já era o único competidor na pista de saltos. Antes, tinha passado à segunda, sempre, a 5,21, 5,36, 5,46, 5,55 e 5,66 metros.



Edi Maia é que esteve visivelmente fora de forma e derrubou por três vezes a vara a 5,36 metros, depois de "limpar" a 5,01 e 5,21. O anterior recordista nacional, que tem esta temporada 5,56 em pista coberta, tem ainda um mês para chegar aos 5,65 de mínimos A, se ainda quiser ir a Berlim.



Desilusões



Nélson Évora, no triplo, ficou distante do seu melhor e Jessica Inchude, no peso, recente recordista nacional, também. Evelise Veiga, no comprimento e Carlos Nascimento, nos 100 metros, não confirmaram as recentes marcas de grande qualidade.