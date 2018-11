Época de corta-mato começa no fim de semana

Lusa Comentários 02 Nov, 2018, 13:33 | Atletismo

Esta 29.ª edição do popular Corta-Mato Cidade de Amora é a primeira das provas de observação para a seleção portuguesa que irá disputar o Europeu de Tillburg, na Holanda, em 09 de dezembro.



No Parque do Serrado, estarão na principal prova masculina os benfiquistas Emanuel Rolim e Miguel Mascarenhas, o sportinguista António Silva, e Nelson Cruz, do Clube Pedro Pessoa. Em femininos, os nomes já divulgados são os das sportinguistas Sandra Teixeira e Susana Godinho.



Entretanto, alguns portugueses rumarão a Espanha, para correrem, em Palencia, o Cross Mariana Haro, como são os casos de Tiago Costa, do Sporting, e de Mariana Machado, do Sporting de Braga, e do Azeite, em Jaen.



No que toca ao principal circuito de corta-mato mundial, o ‘IAAF Challenge Cross Country’ começa em 11 de novembro em Atapuerca e termina em 03 de fevereiro de 2019, em Albufeira.



Em Atapuerca, estará presente Sara Moreira, do Sporting, uma das cinco mulheres já selecionadas para Europeu de corta-mato. Esta competição espanhola terá a presença dos vencedores das últimas dez edições, incluindo o etíope Imane Merga, que já ali venceu cinco vezes.



No mesmo dia, em Portugal, terá lugar o Crosse de Barcelos, o segundo dos crosses de observação da seleção nacional.