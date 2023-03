Etíopes Nibret Melak e Almaz Ayana vencem meia maratona de Lisboa

Nibret Melak cumpriu os mais de 21 quilómetros da corrida em 59:06 minutos, deixando para trás o compatriota Hagos Berhe, segundo com mais um segundo, e o queniano Vincent Ngetich, terceiro a quatro segundos, num final decidido ao sprint.

Já na prova feminina, Almaz Ayana chegou isolada à meta na zona de Belém, em frente ao Centro Cultural de Belém, com o tempo de 1:05.30 horas. O pódio feminino foi exclusivamente composto por atletas etíopes, com Girmawit Gebrzihair Gebru no segundo lugar, com mais 20 segundos, e Tiruye Mesfin no terceiro, a 58 segundos.

A meia maratona de Lisboa de 2023 contou com atletas de 14 países entre o pelotão de elite, uma das representações mais diversificadas de sempre, e mais de 30 mil inscritos nas várias provas que compuseram o fim de semana.