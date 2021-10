Etíopes vencedores de 2019 regressam à Maratona de Lisboa

Depois do interregno em 2020, devido à pandemia da covid-19, a Maratona de Lisboa, a Meia Maratona e a Mini Maratona voltam ao calendário nacional e internacional, em 17 de outubro, e contarão com a participação de alguns dos melhores atletas das várias especialidades, num evento que decorrerá com algumas restrições, como o número limitado de 11.500 participantes.

"Estamos a 16 dias do reencontro. Um reencontro que não é fácil, porque ainda não temos a abertura mental que há nos países nórdicos", lamentou Carlos Moia, na apresentação do evento, referindo-se às dificuldades e restrições na organização das provas, prevendo, ainda assim, "uma grande Meia Maratona e uma grande Maratona", considerada "uma das mais bonitas do Mundo."

Andulalem Belay Shiferaw, com o tempo de 2:06.00 horas, é o recordista da Maratona de Lisboa, que terá partida às 08:00 em Cascais, passará pelo Município de Oeiras, ao longo da Marginal, e terminará na Praça do Comércio, em Lisboa.

Mas, no percurso, delineado pelo Maratona Clube de Portugal, Shiferaw encontrará réplica por parte de dois compatriotas com marcas abaixo das 2:05, Dadi Yami Gemeda e Girmay Birhanu Gebru, e cinco atletas abaixo das 2:06, Yihunligne Adane Amsalu, Regasa Mndaye Bejiga, Workneh Tesfa Tiruneh, Zewudu Hailu Bekele e Adugna Takele Bikila.

Na competição feminina, além de Sechale Dalasa, destaque para as presenças das quenianas Agnes Jeruto Barsosio (2:25), Jane Jelagat Seurey e Alice Cherono Lagat e de Zerfie Limeneh Tesema, da Etiópia, todas com tempos inferiores a 2:26, e de Cátia Santos, a única representante nacional entre atletas oriundos do Quénia, Etiópia, Uganda, Eritreia e Marrocos.

A 21.ª edição da Meia Maratona, com partida às 10:30 na Ponte Vasco da Gama e meta na Praça do Comércio, decorrerá em simultâneo com a Mini Maratona, numa distância de oito quilómetros, e vai trazer a Portugal três atletas masculinos com marcas na casa dos 59 minutos, os quenianos Shadrack Kimining, Isaac Kipsan Temoi e Roncer Kipkorir Conga.

Além destes e de outros cinco com marcas abaixo dos 60 minutos, a prova feminina vai apresentar na linha de partida três atletas com tempos inferiores aos 68, entre as quais várias que fizeram pódio em provas internacionais, e os portugueses Sara Moreira, Marisa Barros, Rui Teixeira, Hermano Ferreira e Luís Feiteira.

"Hoje, não há aqueles grandes nomes, como havia antes, é tudo gente nova. Mas, teremos alguns dos melhores atletas internacionais. Penso que vamos ter uma grande Maratona e na Meia teremos os melhores atletas possíveis, três deles com tempos abaixo dos 59 minutos e, entre os portugueses, um conjunto dos melhores disponíveis", referiu Carlos Moia, antes de homenagear Sónia Paixão, vice-presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, que, como comunicou, está "prestes a partir para iniciar um novo ciclo" na sua vida.

"Estou certa de que esta prova será mais um êxito e serão garantidas todas as medidas recomendadas pelas autoridades", afirmou na despedida, elogiando ainda o "trabalho" e "resiliência" de Carlos Moia em prol do desporto.