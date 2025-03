Europeus Atletismo. Jakob Ingebrigtsen vence 3 mil metros, Miguel Moreira em 12º

O atleta do Benfica, de 24 anos, cumpriu as 15 voltas à pista da Arena Omnisport Apeldoorn, nos Países Baixos, em 07.59,90 minutos, a 11,53 segundos de Ingebrigtsen (07.48,37), que se sagrou tetracampeão da distância, juntando este estatuto ao de ‘tri’ nos 1.500.



O britânico George Mills terminou na segunda posição, em 07.49,41, à frente do francês Azzedine Habz, que, ao cumprir a distância em 07.50,48, juntou este bronze à prata nos 1.500, então também atrás de Ingebrigtsen.



Miguel Moreira tem os 07.41,56 alcançados já este ano como recorde pessoal.



A melhor classificação nacional na distância em Europeus sob telha é o segundo lugar em Gent2000 de Rui Silva, que detém ainda o recorde nacional (07.39,44, também desde 2000).