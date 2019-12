Europeus crosse: A hora dos mais novos, com Mariana Machado e Etson Barros

Portugal, que apresenta equipas em seniores, sub-23 e juniores, tanto em masculinos como em femininos, e ainda uma estafeta mista, tem maiores expectativas nas corridas dos mais novos, já que Etson Barros também é candidato às medalhas, mesmo com a presença do norueguês Jakob Ingerbritsen.



Filha da fundista olímpica Albertina Machado e treinada pela experiente Sameiro Araújo, Mariana ‘explodiu’ como atleta este ano, num percurso em que se destaca a ‘prata’ nos 3.000 metros dos Europeus de juniores, no mesmo dia em que foi quarta nos 1.500.



Já no outono, surpreendeu ao aparecer num patamar ainda mais elevado, correndo entre a elite e lutando com as africanas nos exigentes crosses disputados em Espanha, vencendo mesmo em uma dessas provas.



Há dois anos, com 17 anos, foi 24.ª e no ano passado melhorou para 15.ª. Agora, com um apuro de forma notável e confiança ao máximo, é favorita.



Já Etson Barros, ainda com 18 anos - tem mais um ano como júnior -, chega ao nível dos melhores no primeiro ano em que corre pelo Benfica. Antes, competia pelo algarvio Pechão, de Ana Cabecinha, tendo-se iniciado como marchador.



O pupilo de Paulo Murta também evoluiu muito na última época e não parou de mostrar grande potencial na época de crosse, também em Espanha.



Dificilmente será aposta para vencer, dada a presença de Jakob Ingerbritsen, mas poderá chegar ao pódio.



Na Bela Vista, Portugal vai ter 37 em 40 atletas possíveis e só não faz o pleno, como estava delineado, porque o selecionador nacional, António Sousa, decidiu não preencher todas as vagas das selecionadas e pré-selecionadas que declinaram o convite, por lesão ou opção de época.



Uma decisão com alguma polémica e contestação, por parte de atletas que até apareceram numa prova de observação, há duas semanas, de que apenas saiu Susana Francisco, que assim se junta às muito experientes Salomé Rocha e Dulce Félix.



Para pontuar coletivamente não há margem de erro, numa seleção que seria candidata ao pódio, com Jessica Augusto, Inês Monteiro, Sara Moreira e Catarina Ribeiro.



Dulce Félix, medalhada quatro vezes entre 2010 e 2013 (duas pratas e dois bronzes), e Salomé Rocha, a melhor portuguesa em quatro das cinco últimas edições, são nomes incontornáveis do meio-fundo português.



Salomé Rocha vai para a 12.ª presença e Dulce para a nona e mesmo que os seus melhores momentos como especialistas de corta-mato já tenham passado (agora são essencialmente maratonistas), é com alguma expectativa que se aguardam os resultados das suas provas.



A equipa masculina de seniores, também sem vários dos melhores e com o campeão nacional, Rui Teixeira, vindo de uma maratona, tem aspirações naturalmente limitadas.



Há um ano, foi 12.ª entre 16 equipas classificadas, pelo que fazer melhor do que isso é a primeira meta.



Coletivamente, Portugal esteve ‘apagado’ há um ano, com classificações na segunda metade da tabela, em todas as corridas, pelo que se espera um pouco melhor agora, atendendo ao ‘fator casa’.



Por clubes, o Sporting domina, com 14 atletas, à frente do Benfica (nove), do Sporting de Braga (cinco) e nove de outros sete clubes.



As corridas realizam-se todas na manhã de domingo, a partir das 10:00 horas, com entregas de medalhas às 14:00.