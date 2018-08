Europeus de atletismo: Cinco portuguesas disputam hoje três finais

Lusa Comentários 11 Ago, 2018, 10:58 / atualizado em 11 Ago, 2018, 11:46 | Atletismo

A partir das 09:05 (08:05 em Lisboa), no centro da cidade, Edna Barros fará a sua estreia em Europeus absolutos, por isso tudo o que puder fazer será aprendizagem, já Ana Cabecinha surge com outra responsabilidade.



Sexta nos últimos Europeus com marcha atlética, em 2014, a recordista nacional tem a amboção de melhorar aquele resultado, mas está cautelosa em relação à final, devido a uma época que tem tido altos e baixos.



No Estádio Olímpico, à noite, seguem-se as duas outras finais. Primeiro a do salto em comprimento, às 20:00, onde debutará Evelise Veiga. A atleta do Sporting, na sua estreia em grandes campeonatos, já atingiu um ponto alto ao chegar aqui, a esta final, igualando o recorde nacional de sub-23 (6,61 metros), que já lhe pertence e que foi obtido nesta temporada.



Numa prova em que as favoritas são a britânica Lorraine Ugen (melhor do ano com 7,05 metros) e a sérvia Ivana Spanovic (6,99), campeã da Europa em 2016 - resta saber se competirá, já que na manhã de ontem esteve a fazer exames médicos numa clínica em Berlim, de onde saiu de semblante carregado -, qualquer resultado que a portuguesa venha a obter é já uma vitória.



A última final com portuguesas, o lançamento do disco, começa às 20:20, e tem Irina Rodrigues e Liliana Cá. A mais experiente das portuguesas, Irina Rodrigues, conseguiu chegar à final na sua quarta presença em Europeus, e fê-lo com a quarta marca entre todas as apuradas (59,22 metros).







Programa dos portugueses (hora locais, menos uma em Lisboa):



08:05 20 km marcha (F), final Ana Cabecinha, Edna Barros



19:05 Comprimento (F), final Evelise Veiga



19:20 Disco (F), final Irina Rodrigues, Liliana Cá