Europeus2022: Rui Pinto terminou maratona no 20.º lugar

Rui Pinto cumpriu a distância em 2:15.43, mais 5.23 minutos do que o vencedor, enquanto os restantes lusos terminaram distantes dos primeiros lugares, com Fábio Oliveira (2:18.02), a competir só para a Taça da Europa, a ser 34.º, Luís Saraiva (2:21.23) 48.º e Hermano Ferreira (2:24.21) 55.º.



Ringer assegurou o título europeu batendo num sprint final e em cima da meta o israelita Maru Teferi, que ficou a três segundos, tendo a medalha de bronze sido para outro israelita, Gashau Ayale, a nove.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



A seleção portuguesa conquistou até ao momento uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista.