Europeus2022: Susana Cunha 50.ª na maratona, Sara e Solange desistem em Munique

Na sua estreia em Europeus, Susana Cunha, de 33 anos, a mais nova da equipa lusa, concluiu o desafio em 2:51,14 horas, a 22.39 da surpreendente nova campeã, a polaca Aleksandra Lisowska, e bem acima do registo do apuramento, em Sevilha, com 2:30.54 horas.



O título europeu foi, inesperadamente, para Aleksandra Lisowska, com 2:28.36 horas, o seu melhor esta época, à frente da croata Matea Parlov, a sete segundos, e da holandesa Nienke Brinkman, a 17 segundos, o mesmo tempo da alemã Miriam Dattke, quarta, num pódio pouco provável, dado o currículo das atletas.



Aos seus sextos europeus, Sara Moreira estreou-se na maratona, mas não foi feliz, abandonando, tal como tinha acontecido em Tóquio2020 e no Rio2016, nas suas duas experiências olímpicas nesta distância - foi 14.ª nos 10.000 metros em Londres2012 e 22.ª nos 3.000 metros obstáculos em Pequim2008.



No seu derradeiro registo na competição, aos 25 quilómetros, seguia em 18.ª, a 56 segundos da liderança, cujo grupo foi integrando até aos 15 quilómetros.



A atleta de Santo Tirso, que assumiu ter vindo a Munique para “desfrutar, sem pressões”, tem no currículo o terceiro lugar em Nova Iorque, em 2014, um ano antes de ter sido quarta na mesma competição.



Já Solange Jesus apresentou-se com a melhor marca do ano das três portuguesas, com 2:29.04 realizada em Paris, mas a sua estreia em Europeus não correu bem, acabando igualmente por desistir.



A atleta de 35 anos ainda passou em 28.ª no controlo dos 18,2 quilómetros, a 2.08 minutos da liderança, contudo o seu desempenho acabou pouco depois.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



A seleção portuguesa conquistou até ao momento uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista.