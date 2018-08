Europeus/Atletismo: Inês Henriques `marcha` pela primeira medalha lusa

Lusa Comentários 07 Ago, 2018, 09:25 / atualizado em 07 Ago, 2018, 09:44 | Atletismo

As duas finais dos 50 km marcha iniciam-se às 07:35 portuguesas, numa manhã que se prevê quente em Berlim, o que pode condicionar os resultados finais, algo já esperado pela atual campeã mundial e ex-recordista mundial da distância.



"Fizemos a preparação necessária para estes campeonatos, com a noção de que temos de estar preparados para enfrentar tudo. Segundo as informações, estará muito calor e toda a estratégia da competição irá passar por isso. A intenção é começar com cautela e ver como o corpo vai reagindo", afirmou a atleta.



Ao mesmo tempo disputa-se a final masculina com a presença de dois experientes atletas portugueses, com Pedro Isidro a correr para melhorar as suas marcas, enquanto João Vieira vai se tornar no atleta luso com mais presenças em Europeus, a par de Fernanda Ribeiro.



Ainda de manhã, mas já no Estádio Olímpico, estará em ação no lançamento do peso Eliana Bandeira, atleta de origem brasileira que representa o Juventude Vidigalense, numa qualificiação difícil, em que tem 20 atletas com melhor resultado do que o seu nesta época.



Os 400 metros também terão o seu início com as eliminatórias e presença de Ricardo dos Santos, atleta que está inscrito ainda nos 200 e 4x100 metros.



A finalizar a manhã, estará André Pereira, que se estreia nos 3.000 metros obstáculos.



Na parte da tarde, destaque para duas finais com portugueses, os 10.000 metros masculinos, com Samuelo Barata, e o lançamento do peso com Tsanko Arnaudov, atleta medalha de bronze em Amesterdão2016, mas que já afirmou sentir-se atrasado na preparação em relação aos outros atletas da final.



Destaque ainda para as meias-finais dos 100 metros masculinos, nas quais competem três portugueses, Carlos Nascimento, Yazaldes Nascimento e José Pedro Lopes, enquanto Lorene Bazolo disputa as meias-finais femininas da mesma distância.