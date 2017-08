Évora e marchadores em destaque numa seleção desequilibrada

Lusa 14 Ago, 2017, 08:33 / atualizado em 14 Ago, 2017, 09:01 | Atletismo

O Mundial, que encerrou este domingo em Londres, registou ainda mais quatro classificações até ao 16.º lugar - Patrícia Mamona, Susana Costa, João Vieira e David Lima - o que faz com que 30 por cento da seleção, de 20 atletas, atinja o estatuto de semifinalista na competição.



Há 12 anos, desde Helsínquia2005, que Portugal não conseguia duas medalhas na mesma edição e há 10 anos que não havia um título (o último fora Nelson Évora, em Osaca2017), o que ajuda muito a 'compor' uma imagem global em que metade ficou no último terço da classificação.



Com as duas medalhas desta campanha, Portugal fecha em 18.º no quadro de medalhas, a par da Croácia, Qatar, Noruega, Trinidad e Tobago e da Venezuela, e na classificação por pontos em 26.º, com 17.



Alicerçado em três atletas apenas, o lugar acaba por ser o melhor desde 2009, ainda que longe dos tempos de mais medalhas e mais finalistas, como as quatro medalhas e 34 pontos de Atenas'97, há 20 anos.



O paradigma do sucesso na equipa portuguesa alterou-se por completo, em duas décadas. A geração 'de ouro' dos meio-fundistas e fundistas desapareceu, para dar lugar a grandes valores nos concursos e - sobretudo nestes Mundiais - na marcha.



Três dos quatro marchadores conseguiram classificações de exceção - 1.º, 6.º, 11.º -, com Inês Henriques muito à frente.



A aposta tenaz de atleta e treinador na distância longa da marcha, em estreia nos Mundiais para mulheres, é recompensada com recorde do Mundo e um cheque de 160 mil dólares, mais um estímulo a continuar a treinar forte, apesar dos 37 anos.



Tantas vezes no 'top-8' desde os Jogos Olímpicos de Pequim2008, quando se apossou do recorde nacional dos 20 km marcha, Ana Cabecinha volta a ficar entre as melhores. De novo excelente, mas com 'sabor a pouco', já que fora quarta há dois anos.



O 'superveterano' da equipa, João Vieira, prescindiu de vez dos 20 km para se dedicar aos 50 km, e a aposta é claramente ganha, com o 11.º lugar, quase 'em cima' do seu recorde nacional. Para ele, ainda não é o tempo de 'arrumar as sapatilhas'.



Tal como Inês Henriques e Ana Cabecinha, Nelson Évora também é trintão e igualmente sente que não é o momento para parar. Agora treinado pelo cubano Ivan Pedroso, ainda sonha com 'saltos enormes' e com a barreira dos 18 metros.



Reforça o seu lugar na história do triplo, com quarta medalha em Mundiais, uma de ouro, uma de prata e duas de bronze, um feito histórico que mais ninguém conseguiu.



Mesmo sem chegar a finais, o outro destaque positivo no setor masculino vai para o velocista David Lima, que esta época 'explodiu' em termos de marcas, nos 100 e 200 metros.



Não o confirmou em Londres no hectómetro, mas sim nos 200 metros, em que chega a um magnífico 13.º lugar. Melhor do que isso, entre os portugueses, só Francis Obikwelu.



As duas triplistas, Patrícia Mamona e Susana Costa, estiveram em grande nas qualificações, mas depois na final as coisas correram menos bem e nenhuma foi aos saltos das oito primeiras. Refira-se que Susana Costa bateu o seu recorde pessoal nas qualificações.



Decididamente, esperava-se mais de Patrícia Mamona, tal como de Tsanko Arnaudov, no lançamento do peso, depois das medalhas que já conseguiram em Europeus. Fica a garantia de que terão mais ocasiões - com 28 e 25 anos, são atletas para o futuro.

Classificações dos atletas portugueses



Femininos:



Inês Henriques: 1.ª (em sete participantes) nos 50km marcha, em 4:05.56 horas (Recorde do Mundo).



Ana Cabecinha: 6.ª (em 60) nos 20 km marcha, em 1:28.57



Patrícia Mamona: 9.ª (em 26) no triplo salto, com 14,12 metros na final (14,29 na qualificação)



Susana Costa: 11.ª (em 26) no triplo salto, com 13,99 na final (14,35 na qualificação, recorde pessoal)



Irina Rodrigues: 21.ª (em 30) no lançamento do disco, com 56,98



Lecabela Quaresma: 22.ª (em 33) no heptatlo, com 5.788 pontos.



Filomena Costa: 28.ª (em 91) na maratona, em 2:36.42



Salomé Rocha: 28.ª (em 33) nos 10.000 metros, em 32.52,71



Marta Pen Freitas: 32.ª (em 44) nos 1.500 metros, em 4.10,22



Cátia Azevedo: 39.ª (em 49) nos 400 metros, em 52,79



Lorène Bazolo: 39.ª (em 46) nos 200 metros, em 23,85



Catarina Ribeiro: desistiu na maratona (em 91).



Masculinos:



Nelson Évora: 3.º (em 30) no triplo salto, com 17,19



João Vieira: 11.º (em 48) nos 50 km marcha, com 3:45.28



David Lima: 13.º (em 49) nos 200 metros, em 20,56 (vento irregular nas meias-finais)



37.º (em 60) nos 100 metros, em 10,41



Tsanko Arnaudov: 17.º (em 32) no lançamento do peso, com 20,02



Francisco Belo 29.º (em 32) no lançamento do peso, com 19,47



Pedro Isidro: 32.º (em 48) nos 50 km marcha, com 4:02.30



Diogo Ferreira: sem marca (em 29), salto com vara



Ricardo Ribas: desistiu (em 98) na maratona.