Federação Russa acredita que suspensão vai ser levantada

“Compreendemos o significado de cada passo, estamos a trabalhar, fazendo tudo o que está ao nosso alcance. E quando isso acontece, a vitória nunca está longe”, disse o presidente da Federação Russa de Atletismo, Dmitry Shlyakhtin, a uma semana do encontro com responsáveis da IAAF.



O organismo federativo russo está suspenso desde novembro de 2015, depois de ter sido descoberto de um sistema generalizado de distribuição de doping com conhecimento e apoio estatal, que abrangeu, entre outros eventos, os Jogos Olímpicos Londres2012 e Socchi2014 (Inverno).



A Agência Russa Antidopagem, que teve participação ativa no processo, poderá voltar a ser reconhecida pelo Agência Mundial Antidopagem, sendo essa uma das condições essenciais para que a suspensão sobre a federação de atletismo possa ser levantada.



A Rússia aprovou um plano de medidas de combate ao doping no desporto, entre as quais a recuperação de prémios monetários e bolsas atribuídas a atletas aos quais foram retirados os títulos e medalhas conquistados, por terem acusado positivo em controlos antidoping.