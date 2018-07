Filomena Costa abdica da maratona nos Europeus

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Jul, 2018, 07:11 / atualizado em 31 Jul, 2018, 07:11 | Atletismo

Segundo a página da FPA, "após uma avaliação conjunta onde participaram a atleta Filomena Costa, a sua treinadora Maria do Sameiro Araújo e a equipa multidisciplinar da FPA, decidiu-se pela não participação da atleta na maratona dos Campeonatos da Europa de Atletismo, competição que decorre entre 6 e 12 de agosto, em Berlim".



Adiante, a nota refere que "alguns problemas no período de preparação levaram à decisão conjunta desta não participação".



A atleta do Jardim da Serra, já selecionada, era a quarta portuguesa nas que tinham mínimos para Berlim, mas Jessica Augusto esteve lesionada grande parte da época e Catarina Ribeiro e Salomé Rocha preferiram apostar nas distâncias mais curtas, com ambas a terem mínimos nos 10.000 metros (tal como Sara Moreira e Inês Monteiro).





Sendo que nenhum atleta masculino tinha corrido a distância e obtido os mínimos, com esta ausência da atleta minhota, será a primeira vez que Portugal não terá qualquer concorrente na distância nos Campeonatos Europeus desde que a prova feminina foi integrada no programa e em que já conquistou cinco medalhas de ouro, três por Rosa Mota (Atenas'1982, Estugarda'1986 e Split'1990), duas por Manuela Machado (Helsínquia'1994 e Budapeste'1998) e uma de bronze por Jéssica Augusto (Zurique'1914).