Foco de gastroenterite atinge mundiais de atletismo

Mário Aleixo - RTP 08 Ago, 2017, 11:24 / atualizado em 08 Ago, 2017, 11:24 | Atletismo

Um dos alojados no Tower Hotel é Isaac Makwala, atleta do Botsuana e um dos favoritos da prova masculina dos 400 metros.



Em comunicado, o comité organizador dos Mundiais de Londres confirmou que os departamentos médicos de várias equipas estão a tratar os atletas afetados.



Makwala disputaria na segunda-feira, nos 200 metros, o primeiro de um dos dois duelos, nos 200 e 400 metros, com o sul-africano Wayde Van Niekerk, outro dos grandes favoritos nesta distância, mas acabou por não comparecer devido a uma intoxicação alimentar.



"Houve vários casos de gastroenterite comunicados por membros das equipas residentes num dos hotéis oficiais dos mundiais, que foram atendidos pelos serviços médicos. Estamos a trabalhar com o ministério da Saúde Pública para controlar a situação", referiu o comité organizador no comunicado.



Por seu turno, os responsáveis do Tower Hotel revelaram que decorrem investigações dos serviços sanitários e da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), mas garantiu que o foco do surto não está localizado na unidade hoteleira.