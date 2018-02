Greg Rutherford falha mundiais de atletismo em pista coberta

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Fev, 2018, 11:57 / atualizado em 28 Fev, 2018, 11:57 | Atletismo

Rutherford, de 31 anos, também campeão do mundo em 2015 e medalha de bronze no Rio2016, qualificou-se para os Mundiais, que vão ser disputados entre quinta-feira e domingo, ao conquistar o título britânico 'indoor' e o Grand Prix de Glasgow.



"O meu desempenho nos campeonatos britânicos e no Grand Prix de Glasgow mostrou melhorias, mas longe do desejado. Vou descansar alguns dias e regressar aos treinos para um verão bem sucedido", referiu Rutherford, que disputou apenas três competições em 2017, antes de uma cirurgia ao tornozelo.



O britânico pretende "tornar-se no primeiro saltador em comprimento a vencer o título europeu três vezes consecutivas", nos Europeus de Berlim, entre 7 e 12 de agosto, depois dos títulos de 2014 e 2016.