Inês Henriques de ouro nos Mundiais de Londres

Mário Aleixo - RTP 13 Ago, 2017, 11:58 / atualizado em 13 Ago, 2017, 13:48 | Atletismo

A marchadora portuguesa conquistou a medalha de ouro nos 50 quilómetros marcha dos Mundiais de atletismo, que decorrem em Londres, juntando ao troféu o novo recorde do mundo, que já lhe pertencia.



Momentos depois de terminar a prova a atleta emocionada proferia as primeiras palavras ao microfone do jornalista da Antena 1, Eduardo Gonçalves.





Ouro e recorde mundial resultam de 25 anos de trabalho



Palmarés de Inês Henriques:

Felicitações disparam

A atleta do CN Rio Maior, de 37 anos, foi cronometrada em 4h05m56s, pulverizando o seu recorde mundial, que estava fixado nas 4h08m25s que datava de 15 de janeiro de 2017, em Porto de Mós.A medalha de ouro é fruto de "25 anos de trabalho", disse a atleta que acrescentou: "Foi fantástico, não consigo descrever em palavras aquilo que estou a sentir. Isto é a recompensa de 25 anos de trabalho, do meu treinador Jorge Miguel e da minha equipa de Rio Maior".Sobre a prova contou: "Os últimos quatro quilómetros foram muito duros, mas eu comecei a fazer contas e (pensei), Só tens de acabar tranquila. Não podia fazer muito mais esforço em termos musculares, foi mesmo gerir até ao fim".A marchadora agradeceu aos portugueses que a apoiaram ao longo do circuito, junto ao palácio de Buckingham: "Estava quase em casa, porque ouvia muitos, muito portugueses".Local/data de nascimento: Santarém, 1 maio de 1980 (37 anos)Clube: CN Rio Maior (desde 1992)Treinador: Jorge Miguel (desde 1992)Principais recordes pessoais:20 km marcha - 1:29.00 (2016)50 km marcha - 4:05.56 (Londres, 2017) Recorde do Mundo.Principais resultados, em 20 km marcha:7.ª no Mundial de 2007. (Sete participações, entre 2001 e 2015).12.ª nos Jogos Olímpicos Rio2016 (também competiu em 2004 e 2012).8.ª no Europeu de 2010 (Quatro participações, entre 2002 e 2014).Vice-campeã nacional de 20 km (três vezes campeã) e atual campeã de 50 km.Até chegar a Londres, Inês Henriques tinha no currículo três participações olímpicas, a última das quais no Rio2016, onde alcançou o 12º posto nos 20 km marcha. A atleta conta ainda um sétimo posto nos Mundiais de 2007 e um nono nos Europeus de 2010, sempre na distância dos 20 km.A medalha de ouro conquistada por Inês Henriques nos 50 quilómetros marcha é o 19º pódio de sempre de Portugal em Mundiais de atletismo, o segundo em Londres, depois do bronze de Nélson Évora, no triplo saNuma curta nota divulgada na página da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma mensagem de felicitações pela conquista da medalha de ouro na prova feminina dos 50km marcha e pelo novo recorde mundial hoje estabelecido."Mais uma notável prestação de uma atleta portuguesa que eleva o nome de Portugal e projeta o atletismo e o desporto nacional", lê-se na nota.O primeiro-ministro, António Costa, felicitou Inês Henriques considerando "um motivo de orgulho para Portugal" a medalha de ouro conquistada nos mundiais de atletismo que decorrem em Londres.Também o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, felicitaram pela sua "inesquecível exibição".