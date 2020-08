Isaac Nader faz melhor marca nos 1.500 metros desde 2017

Desde há três anos que nenhum português baixava dos 3.40 minutos, algo que Nader conseguiu ao correr a distância em 3.39,97, triunfando na final B após falhar o apuramento para a final A, conseguindo novo recorde pessoal.



Na mesma prova, José Carlos Pinto (Benfica) foi quarto na final A dos 800 metros, com um tempo de 1.48,30, enquanto Yariagnis Argueles acabou o salto em comprimento com nova marca pessoal do ano, 6,31 metros, no terceiro lugar.