Isaac Nader qualifica-se para a final dos 1.500 metros

Isaac Nader foi terceiro na terceira série, a mais rápida, atrás do etíope Samuel Tefera e do italiano Pietro Arese, que correram a distância em 3.37,05 e 3.37,31.

O português, que tem como recorde pessoal 3.36,50, foi o primeiro repescado, com a terceira melhor marca das eliminatórias, à frente do queniano Abel Kipsang e do norueguês Jacob Ingebritsen, que se qualificaram com 3.37,67 e 3.38,42, respetivamente.

A final dos 1.500 metros está marcada para domingo, a partir das 18:35 locais (17:35 em Lisboa).