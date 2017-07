Jéssica Augusto abdica dos Mundiais de atletismo

Lusa 12 Jul, 2017, 21:33 | Atletismo

"Vou abdicar do Mundial. A lesão no pé não passou... Estou conformada", disse a fundista do Sporting ao jornal A Bola, em dia em que estava prevista para correr 10.000 metros na Maia, com vista à obtenção de mínimos.

A lesão de Jéssica já a afastara da Taça da Europa de 10.000 metros e em junho do Europeu de seleções, em que seria a primeira escolha para os 5.000 metros.

Fora da convocatória para Londres quanto à maratona, apostava tudo na presença nos 10.000 metros, especialidade em que foi 10.ª nos Mundiais de 2010.

Segunda portuguesa mais rápida de sempre na especialidade, tem ainda uma medalha de bronze na dupla légua, além de outras medalhas na distãncia e também em 5.000 metros e maratona.