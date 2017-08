João Vieira foi 11º nos 50 km marcha em Londres

Mário Aleixo - RTP 13 Ago, 2017, 13:09 / atualizado em 13 Ago, 2017, 13:22 | Atletismo

João Vieira foi o melhor português nos 50 quilómetros marcha dos Mundiais de atletismo, que decorrem em Londres, ao terminar na 11ª posição, numa corrida que foi ganha pelo francês Yohann Diniz.



O atleta português terminou a prova com o tempo de 3h45m28s enquanto o outro luso em prova, Pedro Isidro, foi 32º, com 4h02m30sAtleta satisfeito e nem esperava tanto

João Vieira terminou a prova satisfeito e com o sentido de dever cumprido: "Estou satisfeito, com o dever cumprido, depois de muitas dificuldades na última semana. Consegui suportar e entrar dentro do andamento da prova e chegar ao final", afirmou o atleta, de 41 anos.



Para Vieira, este "foi um bom resultado", próximo do recorde nacional, quando o objetivo era apenas acabar a prova, sobretudo para "ganhar experiência e confiança".



O veterano prometeu agora "continuar em frente" até aos Jogos olímpicos de Tóquio2020 e dedicar-se a esta distância. Yohann Diniz primeira vez e com recorde

Tricampeão europeu, em 2006, 2010 e 2014, e detentor do recorde do mundo, com 3h32m33s, Yohann Diniz sagrou-se pela primeira vez campeão mundial, com o tempo de 3h33m11s, novo recorde dos campeonatos.



Os japoneses Hirooki Arai, prata, com 3h41m17s, e Kai Kobayashi, bronze, com 3h41m19s, completaram o pódio desta prova.