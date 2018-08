Kipyegon Bett passa de medalhado a suspenso

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Ago, 2018, 11:18 / atualizado em 27 Ago, 2018, 11:18 | Atletismo

O campeão do mundo de juniores em 2016, de 20 anos, já estava suspenso por 12 meses, também num processo da Unidade de Integridade no Atletismo, por, há cerca de duas semanas, ter falhado um controlo.



Bett enfrenta uma pena de quatro anos de suspensão, sendo o quarto atleta queniano desde o início do ano a recorrer a EPO, depois de Asbel Kiprop, campeão olímpico e três vezes campeão do mundo dos 1.500 metros, Samuel Kalalei e Ruth Jebet.