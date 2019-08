Lorene Bazolo apura-se para aos 100 metros dos Mundiais

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Ago, 2019, 07:50 / atualizado em 26 Ago, 2019, 07:50 | Atletismo

O resultado da sportinguista, a dois centésimos do recorde nacional que já tinha sido definido pela própria, é suficiente para assegurar a presença no Qatar.



Na final A dos 400 metros, Cátia Azevedo foi quarta, com a segunda melhor marca pessoal do ano, enquanto Vera Barbosa igualou a colega de equipa no Sporting ao ser segunda na final B, com o quarto melhor registo português na distância.



No salto em comprimento, Evelise Veiga acabou em quarto, com uma marca de 6,34 metros, enquanto Tiago Pereira foi segundo no triplo salto, com 16,60 metros, um novo recorde pessoal mas ainda a 35 centímetros da marca de qualificação para os Mundiais.





Nos 1.500 metros, Marta Pen foi 15.ª classificada.