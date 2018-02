Lorene Bazolo conseguiu mínimos para os Mundiais de pista coberta

Lusa 06 Fev, 2018, 15:48 / atualizado em 06 Fev, 2018, 15:49 | Atletismo

Lorene Bazolo conseguiu a marca de 7,30 segundos nas eliminatórias, que terminou no segundo lugar, e melhorou-a na final em três centésimos de segundo (7,27), concluindo igualmente no segundo posto.



O recorde nacional da distância está na posse de Lucrécia Jardim, que percorreu a distância em 7,25 segundos em Espinho, em 7 de fevereiro de 1998.



Além de Bazolo estão também qualificados Nelson Évora (Sporting), no triplo salto, e Tsanko Arnaudov (Benfica), no lançamento do peso.



David Lima (Benfica), nos 60 metros, Francisco Belo (Benfica), no lançamento do peso, Patrícia Mamona (Sporting) e Susana Costa (Academia Fernanda Ribeiro) – que recupera de lesão –, ambas no triplo salto , têm de confirmar as marcas de referência.



Os Mundiais de atletismo em pista coberta vão ser disputados em Birmingham, entre 1 e 4 de março.



O período de obtenção de marcas decorre até ao próximo dia 18 e a seleção portuguesa vai ser anunciada dois dias depois.