Lorene Bazolo e Cátia Azevedo sobem ao pódio em Nantes

26 Jan, 2019 | Atletismo

A melhor foi a sportinguista Lorene Bazolo, que já alcançou a marca de qualificação para os Europeus de Glasgow, e que competiu nos 60 metros, tendo terminado em segundo lugar, em 7,34 segundos, a melhor marca portuguesa deste ano (décima europeia), perdendo apenas para a francesa Carole Zahi (7,24), a segunda europeia, nesta data.



Cátia Azevedo, também do Sporting, terminou em terceiro lugar a principal final dos 400 metros, fechando com a marca de 53,71 segundos, a melhor marca do ano (a 11 centésimos dos mínimos para os Europeus de Glasgow).



A vencedora foi a francesa Agnes Raharolahy (53,21) e na segunda série, outra portuguesa, Rivinilda Mentai, do Benfica, foi sexta, com a marca de 55,60 segundos.



Fora do pódio ficou Olímpica Barbosa. A sportinguista, que até era apontada como uma das favoritas, ficou em quarto lugar na final dos 60 metros barreiras, com a marca de 8,35 segundos (fez 8,33 na eliminatória), numa corrida em que triunfou a francesa Solenn Compper (8.21).



Nos 800 metros, Salomé Afonso (Sporting) terminou em quinto lugar (2.08,48 minutos), numa prova em que triunfou a francesa Liga Velvere (2.05,53), enquanto nos 60 metros, o colega de equipa Ancuian Lopes (que vive e treina em França) terminou a final B em terceiro lugar, com a marca de 6,84 segundos, numa prova em que o vencedor foi o francês William Reppert (6,80).



Nos 60 metros barreiras, Rasul Dabo, que foi quinto (8,15 segundos) na eliminatória, foi desclassificado na final B.



Em Zaragoza (Espanha), Marcos Chuva regressou aos meetings internacionais, sendo quinto no salto em comprimento, com a marca de 7,60 metros, numa prova em que o vencedor foi o alemão Maximiliam Entholzner (7,89).