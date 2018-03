Lorene Bazolo eliminada nos 60 metros em pista coberta

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Mar, 2018, 11:41 / atualizado em 02 Mar, 2018, 11:54 | Atletismo

Na terceira série das eliminatórias, ganha pela holandesa Daphne Schippers (7,19 segundos), Bazolo foi sexta, com um tempo de 7,39 segundos, a 12 centésimos da sua melhor marca pessoal, conseguida já este ano.



Bazolo apostava em aproximar-se do recorde nacional de Lucrécia Jardim (7,25), que tem já 20 anos, e atingir as meias-finais, mas acabou por conseguir apenas a 34ª posição entre as 47 atletas presentes.

Atleta ficou desiludida



A velocista Lorene Bazolo mostrou-se desiludida com o desempenho na eliminatória dos 60 metros no Campeonatos do Mundo de pista coberta em Birmingham, onde falhou a qualificação para a meia-final.



"Muito (desiludida). Não esperava esta marca porque estava a sentir-me bem, estava preparada para fazer uma boa marca. Não saiu", disse aos jornalistas, após a prova.



A velocista do Sporting chegou à competição com o tempo 7,27 segundos, mas na prova ficou-se pelos 7,39, ficando-se pelo 34.º lugar entre as 47 concorrentes das seis séries.



A atleta não encontrou justificação para o desempenho abaixo do esperado e que impossibilitou a qualificação para a próxima ronda, como era o seu objetivo para estes Mundiais e que teria sido possível se tivesse corrido ao seu melhor nível.



"Acho que eu não parti mal. Se calhar foi no nível do desenvolvimento, não consegui desenvolver bem. Estava a sentir-me bem. Às vezes estamos à espera de uma marca e quando menos esperamos é que as marcas saem, mas hoje não foi o meu dia", declarou.