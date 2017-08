Loréne Bazolo nos 200 metros a única portuguesa em prova

Mário Aleixo - RTP 08 Ago, 2017, 08:43 | Atletismo

A portuguesa de origem congolesa, já com 34 anos de idade, dificilmente chegará às meias-finais, ambicionando baixar da casa dos 23,00 segundos.



Com 23,08 esta época, tem a sexta marca da sua série, em que passam diretamente à ronda seguinte as três primeiras. Mesmo a repescagem por tempos parece muito distante, pois é a 36ª melhor entre as inscritas.



Atenções na final dos 400 metros



A final mais aguardada do dia é a dos 400 metros masculinos, com a nova coqueluche da velocidade, Wayde van Niekert, em pista.



O sul-africano, campeão e recordista mundial no Rio2016, é muito naturalmente o favorito. Isaac Makwala, do Botswana, impressionou nas séries, onde foi o mais rápido, e nas meias finais que deu nas vistas foram os atletas das Caraíbas, com o recorde nacional das Bahamas de Steven Gardiner e a boa marca também de Nathen Allen, da Jamaica.



Rudisha fora dos 800 metros



Órfã do campeoníssimo David Rudisha, a final dos 800 metros também não tem outro queniano, Emmanuel Kipkorir, o mais rápido do ano. Sobra, para defender a'honra do país, Kypegon Bett, campeão mundial de sub-20 no ano passado.



Nijel Amos, do Botswana, segundo mais rápido do ano, e Adam Ksszczot, da Polónia, o vice-campeão mundial, também são favoritos.



Quenianos sem hipótese nos 3000 metros



O paradigma do domínio queniano no atletismo, os 3.000 metros obstáculos, dificilmente verá repetir-se a tripla no pódio de 2015. O melhor dos quenianos continua a ser o campeão, Ezekiel Kemboi, e também lá está o seu vice, Conseslus Kipruto, enquanto os Estados Unidos contam com Evan Jager, o mais rápido do ano, e Marrocos com Soufiane Elbakkali.



Dardo e vara em competição



No programa há ainda dois concursos, o do dardo feminino e salto com vara masculino.



Na vara, a supremacia do recordista mundial, o francês Renaud Lavillenie, tem sido mais contestada que nunca.



Sam Kendricks (Estados Unidos), Armand Duplantis (Suécia) e Pawel Wojciechowsky (Polónia) saltaram mais que Lavillenie e estão na final, tal como o canadiano Shawnecy Barber e o alemão Raphael Holdzeppe, campeão e vice-campeão do mundo, respetivamente. o grande ausente é o brasileiro Thiago Braz da Silva, campeão olímpico.



No dardo, a recordista mundial, a checa Barbara Spotaková volta a estar na luta e quer reconquistar o cetro mundial à alemã Katherina Molitor. A líder do ano é a croata Sara Kolak, também presente na final, tal como a chinesa Huinu Lyu, a melhor na qualificação, com recorde asiático.



Programa dos portugueses:



19h30, 200 m (F), Loréne Bazolo (séries de apuramento)



Programa de finais:



19h20, Dardo (F)



19h35, Salto com vara (M)



21h10, 3.000 metros obstáculos (M)



21h35, 800 metros (M)



21h50, 400 metros (M)