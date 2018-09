Luís Saraiva foi o melhor português na sua estreia na meia maratona do Porto

Lusa Comentários 16 Set, 2018, 15:41 / atualizado em 16 Set, 2018, 15:42 | Atletismo

"Para esta altura da época penso que fiz uma boa marca", disse à agência Lusa o primeiro atleta não africano a cortar a meta na prova organizada no Porto.



Confessando "não ter noção da marca que podia fazer", pois foi a "primeira vez" que cumpriu o percurso junto ao rio Douro e "não sabia com o que podia contar", o atleta do Sporting de Braga contava fazer um tempo próximo do recorde pessoal (1.07:26 horas).



"O percurso não é totalmente plano, tem zonas de empedrado que desgasta um pouco mais a nível físico e uma ou outra rampa que apesar de não ser muito acentuada também contribui para isso", descreveu o atleta português após cortar a meta.



Entre as mulheres, Susana Godinho, do Sporting, foi a primeira portuguesa a cortar a meta, no sétimo lugar, com o tempo de 1.18:47 horas, resultado que a deixou contente.



"A prova decorreu melhor do que esperava. Vim com o objetivo de fazer um treino rápido e consegui andar mais rápido do que queria e até bati o meu recorde pessoal, que já tinha quatro anos", referiu.



Salientando correr com "mais frequência provas de 10 quilómetros", a atleta ‘leonina', afirmou que a prova, por isso, "correu bem".



"O meu objetivo hoje era fazer 01:19 ou 1:20 horas, pelo que tendo conseguido fazer 01:18 estou contente", justificou Susana Godinho, depois de uma prova que disse ser "bastante rápida" e num dia em que "o tempo também ajudou".









