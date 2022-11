Maratona Internacional de Macau não vai ter estrangeiros

Uma porta-voz do Instituto disse à Lusa que a 41.ª edição da prova não vai ter qualquer maratonista vindo de fora da China, contando apenas com atletas convidados da China continental.Em setembro, o presidente do Instituto de Desporto, Pun Weng Kun, tinha dito que a prova iria aceitar a inscrição de atletas vindos do estrangeiro, pela primeira vez desde 2019, desde que cumprissem a quarentena.Quem chega do estrangeiro, Taiwan ou Hong Kong continua a ser obrigado a cumprir uma quarentena de cinco dias num hotel, seguida de três dias em casa.Durante a apresentação da prova, Pun disse esperar que “haja atletas estrangeiros interessados” em marcar presença, mas admitiu que a organização iria concentrar-se, tal como nas duas edições anteriores, em convidar os principais maratonistas da China continental.As 12 mil vagas da prova, 1.400 na maratona, 4.800 na meia maratona e 5.800 na mini maratona, foram todas esgotadas.