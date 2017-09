Maratona Internacional de Macau vai receber mais dois mil participantes este ano

Lusa 13 Set, 2017, 08:36 | Atletismo

O número total de inscrições aumentou de dez mil para 12 mil este ano, repartidos pelas três corridas inscritas no programa: 1.600 na maratona, 4.600 na meia-maratona e 5.800 na mini-maratona, acrescentou o ID, coorganizador da prova com a Associação de Atletismo de Macau.



Os percursos da maratona e da meia-maratona vão continuar a realizar-se entre a península de Macau e a ilha da Taipa, indicou. A mini-maratona vai decorrer na Taipa.



Na edição do ano passado, a atleta portuguesa Doroteia Peixoto ganhou a meia-maratona feminina e o português Miguel Ribeiro ficou em segundo lugar na prova masculina.



Já na maratona internacional de Macau, o representante português na prova masculina, Bruno Paixão, ficou em décimo lugar e Vera Nunes terminou em sexto na corrida feminina. A atleta portuguesa Rosa Mota, antiga campeã olímpica, mundial e europeia da maratona, ganhou a mini-maratona.



O vencedor da maratona internacional masculina foi o queniano Peter Some e a norte-coreana Ji Hyang Kim foi a primeira classificada entre as mulheres.



A edição de 2016 contou, no conjunto das três provas, com dez mil participantes de 46 países e regiões.