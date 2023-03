Mariana Machado na final dos 3.000 metros

Mariana Machado concluiu a primeira das duas séries no oitavo lugar, em 09.07,78 minutos, que lhe valeu a terceira e última vaga da repescagem para as semifinais.

A atleta do Sporting de Braga, de 22 anos, chegou a Istambul2023, os seus segundos Europeus "indoor" com a 12.ª marca do ano (08.59,69 minutos), ligeiramente acima do seu recorde pessoal (08.59,69 minutos), que remonta a 2021.

O recorde nacional dos 3.000 metros foi fixado em 08.36,79 minutos desde 17 de fevereiro de 2002, por Carla Sacramento, numa distância em que Portugal já conquistou três medalhas de ouro, duas por Fernanda Ribeiro, em Paris1994 e Estocolmo1996, e outra por Sara Moreira, em Gotemburgo2013.

Mariana Machado, filha de Albertina Machado, que foi sétima nos 10.000 metros em Seul1988 e nos Mundiais Roma1987, vai voltar à pista da Ataköy Arena, em Istambul, na sexta-feira, às 20:18 locais (17:18 em Lisboa), para disputar a final.