Mary Keitany vence maratona de Londres com segunda melhor marca da história

Lusa 23 Abr, 2017, 15:50 / atualizado em 23 Abr, 2017, 15:50 | Atletismo

Keitany gastou 2:17.01 horas para vencer pela terceira vez em Londres, naquela que é a segunda melhor marca da historia, apenas atrás da conseguida em 2003 pela britânica Paula Radcliffe (2:15.25), igualmente na capital inglesa, mas numa corrida em que as provas femininas e masculinas tiveram partidas simultâneas.



A etíope Tirunesh Dibaba, tricampeã olímpica em provas de pista, foi segunda com 2:17.56 horas, que é a terceira melhor marca da história.



Na terceira posição, já longe do duo da frente, chegou a etíope Aselefech Mergia, com um tempo de 2:23.08 horas.



Na prova masculina, o queniano Daniel Wanjiru venceu, com a terceira melhor marca do ano, em 2:05.48 horas, à frente do etíope Kenenisa Bekele (2:05.57) e do seu compatriota Bedan Keroki (2:07.41).