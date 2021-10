Melhor português na Maratona de Lisboa corre há quatro anos por brincadeira

O corredor de Melides completou a distância, na capital portuguesa, em 2h29m13s, melhor marca pessoal naquela que foi apenas a sua quinta maratona oficial, desde que decidiu, em 2017, começar a correr “para ver como é que o corpo reage”.”, relatou Edgar Matias.Os amigos "não acreditaram", mas Edgar Matias, que há mais de 20 anos “tinha percebido, no Desporto Escolar, que tinha algum jeito para o atletismo”, mas nunca se dedicou a sério à modalidade, foi para casa e começou “a pensar que era porreiro começar a correr outra vez, para ver como é que o corpo reage”.

“Então, comecei a correr sozinho. Vi que a adaptação ao esforço até foi rápida, a recuperação também. A coisa foi surgindo assim e os resultados foram aparecendo”, explicou o atleta que representa, atualmente, o Grupo Desportivo e Recreativo de São Francisco da Serra.





No entanto, graças às “características morfológicas favoráveis”, Edgar Matias correu a sua primeira maratona oficial, em Sevilha, em 2019, logo "abaixo das três horas" (2h51) e foi sempre a melhorar a sua marca pessoal, até sagrar-se campeão nacional do escalão V40, no domingo, na Maratona de Lisboa, prova integrada no campeonato nacional da distância pela Associação Nacional de Veteranos (ANAV).



Aos 42 anos, o Engenheiro de Automação, Controlo e Instrumentação da Indorama, empresa do ramo da indústria petroquímica, em Sines, vai agora prosseguir os seus treinos diários de “uma hora a uma hora e meia, no máximo”, sem qualquer objetivo de resultados em mente.”, resumiu.