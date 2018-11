Metade da seleção feminina portuguesa no Crosse de Atapuerca

Lusa Comentários 07 Nov, 2018, 15:20 | Atletismo

Além da já anunciada Sara Moreira, vice-campeã nacional, também Salomé Rocha e Catarina Ribeiro foram anunciadas pelos organizadores do Crosse Internacional de Atapuerca, como pertencendo à elite que participará "no melhor crosse do mundo".



O trio de atletas do Sporting faz parte do sexteto já selecionado para o Europeu de corta-mato, a disputar em Tilburg, na Holanda, em 09 de dezembro – as outras são Jéssica Augusto, Inês Monteiro e Marta Pen.



Em Atapuerca, as portuguesas vão ter pela frente as etíopes Senbere Teferi, vencedora em 2016 e 2017, Belaynesh Oljira, vencedora em 2014 e 2015, a sueca e vice-campeã europeia Meraf Batha e a campeã espanhola Trihas Gebre, entre outras.



Na prova masculina, vai alinhar o benfiquista Rui Pinto, vice-campeão português de corta-mato, pré-selecionado para o Europeu, que terá pela frente vários antigos campeões da prova, casos dos etíopes Imane Merga e Gataneh Molla, do baremita Aweke Ayaleh, do eritreu Teklemarian Medhin e do espanhol Aelemayehu Bezabeh.



A comitiva de 11 portugueses fica completa com Mariana Machado, do Sporting de Braga, que venceu no passado fim de semana o crosse de Palencia, com a juvenil Barbara Machado (Sporting de Braga) e os juniores do Benfica Alexandre Figueiredo, Isac Nader, Miguel Ribeiro, Margarida Raimundo e Patrícia Silva.